經濟部加工出口區今年不畏疫情，反而迎來「三個突破」，除了可望正名為「科技產業園區」之外，今年新增投資金額高達462億元，年增達332.99％，同時，今年區內廠商全年貿易總額，估約245億美元，可望超越2018年的243億美元，再創歷史新高。

經濟部加工處29日舉行109年度年終記者會，加工處長黃文谷透露，加工區更名修法案，日前已經立法院經委會審議通過，待法案三讀通過後，園區法定名稱將改為「科技產業園區」。

不過，與其說更名，不如說是「正名」，因為，我國重要科技產品，包括半導體、顯示器、光學、以及電子零組件等產業，廠商產值占加工區產值比重，已經超過8成，年營業額超過3,000億元。

黃文谷指出，未來的「科技產業園區」，將採取「與時俱進」、「前瞻策進」及「智慧精進」等三進策略，持續引領園區進一步躍升。

他說，園區發展也會施行更多精進作為，包含促進產學合作、強化投資管理、以及提升產業空間使用效能等，同時，也將提供創新輔導作為與園區智慧化服務，使園區與時俱進發展，讓這個歷史悠久的園區，翻開嶄新的一頁，成為我國落實「半導體先進製程中心」與「高階製造中心」等政策的重要基石。

他說，2020年第一季雖然遭到新冠肺炎（COVIID-19）疫情衝擊，但是，加工區營運表現，不畏疫情衝擊，今年新增10億元投資的廠商達9家，全年新增投資金額超過462億元，比2019年成長達332.99％，顯見企業對產業前景相當看好。

今年新增的廠商投資包括日月光260億元、車王集團45億元、穎崴32億元、法商亞東工業氣體31億元、長華科技30億元、一家美商24億元、興勤電子20億元、以及高雄園區前瞻基地20億元。

黃文谷表示，為了減緩疫情衝擊，加工處也推動減輕廠商費用的負擔紓困，加強布局數位行銷，區內廠商接單生產更勝以往，加工區截至11月的貿易額達210億美元，年增5.52％，成長率遠優於全國平均。

據指出，加工區建成55週年以來，貿易額在2018年創下243億美元的最高紀錄，由於12月向來是區內廠商趕工出口的旺季，因此，今年全年的貿易總額粗估可達245億美元，再締新猷。

(工商 )