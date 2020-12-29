美國萊豬進口倒數計時，有關萊豬爭議不斷，外界擔心豬肉加工品也會淪陷，農委會主委陳吉仲29日信心十足表示：「不可能會發生。」因為所有溯源會做到100％，進口豬肉都會被清楚的標示。

陳吉仲29日是在宣布「台中、苗栗及新竹地區2021年一期停灌配套措施」記者會後接受媒體訪問時再一次強調，進口豬都會有清楚的標示。

陳吉仲指出，農委會會每天公布國內生產的豬肉跟內臟使用數量，衛福部也會在邊境公布每天驗到多少萊豬的重量，「所有溯源會做到100％，讓進口豬肉都可以清楚標示」。

對各部會推出不同標章，是否應統合？陳吉仲說，農委會的「台灣豬」識別標章，以及衛福部的貼紙標示，具有共通功能跟不同政策含義，共通功能都是要告訴消費者市面上所買的豬肉、加工品的產地來源。

他還說，「台灣豬」識別標章則是為了促銷國產豬，讓業者願意放棄使用進口豬肉、改用國產豬，提高國產豬的使用量。

(工商 )