中央氣象局發布低溫特報，明（３０）日至１月１日寒流影響，各地氣溫明顯偏低，由於寒流迅速南下，上午起局部地區有６度以下氣溫。(氣象局提供)

超強寒流提前報到！原預估30日下午才會來襲，現已提前當日上午發威。氣象局今日下午15時32分發布低溫特報，明（30日)至1月1日受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，明日寒流迅速南下，8縣市上午起局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，其中連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。

氣象局今所發布的低溫特報比昨天更提早，原預估30日下午寒流報到，現已提前至當日上午攻台。低溫特報範圍包括16縣市，分別為基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。另外，新竹市、臺中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣則有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，明天(30日)鋒面通過，寒流南下相當迅速，各地氣溫暴跌，越晚越冷，日夜溫差可達15度左右，跨年至元旦(12/31~1/1）清晨是此波寒流影響最明顯的時候，天氣嚴寒，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下，桃竹苗等空曠地區更冷下探5度，體感溫度僅-1度。

氣象局預估，北部從明天晚上到元旦早上都在10度以下，明晚到周四低溫加上鋒面水氣，北部、東北部1000到2000公尺的高山有降雪機率，像是七星山、太平山、拉拉山等，而陽明山高度介於800公尺到1200公尺之間，想賞雪要碰運氣，並提醒路面會結冰，想賞雪的民眾開車要注意安全。

(中時新聞網)