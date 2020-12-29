受到大陸的霸王級寒流影響，周三起全台急凍，尤其周四跨年夜，一整天大台北地區低溫將下探5℃，挑戰47年來最冷跨年夜。心臟內科醫師表示，這兩天看診人次已經增加2成，未來一周預計會再大幅增加，醫師提醒，低溫容易誘發心血管疾病，建議高血壓者、三高等慢性病者，出門前再量一次，只要數字飆高，就不要出門了。

台北榮民總醫院心臟內科主治醫師常敏之表示，原本有高血壓、心血管疾病者，只要氣溫下降，血壓就會跟著飆升，門診光是今天就已經比平常激增2成，估計明天寒流來襲，就診人次會再升高。他提醒，心痛、心悸、悶痛、喘等症狀，就是心肌梗塞的早期症狀，一旦出現一定要儘速就醫。

跨年難免要熬夜，天冷室內室外溫差大，常敏之表示，熬夜會讓交感神經更興奮，溫度溫差大，血壓也會比平常更容易飆升，建議要跨年者出門前先量一下血壓，萬一超過160以上就不要前去了，否則出門一興奮飆到180、200就很容易中風，或是休克。

非高危險族群若要去跨年，則建議一定要戴口罩，情緒上儘量不要過於亢奮，在保暖功夫上，建議最好可以戴帽子、圍巾、手套儘量將身體做好包覆。

國健署也提醒，年長者、有慢性病患者留心健康狀況，三高及心血管疾病患者，要規律用藥及監測血壓，減少天冷造成的影響，且避免到空曠地區暴露於低溫中。如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能就是心臟病急性發作，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，就要儘速就醫。

根據疾管署監測統計，上周類流感就診人次35699人，與上一周相比持平，疾管署也表示，接下來會有寒流來襲，預計流感疫情將會緩升，因此也再次提醒，65歲以上長者及學齡前幼兒儘速接種流感疫苗，降低感染流感風險。

各地氣溫將下探10度以下，這對於銀髮族的長者健康都是一項考驗，衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強建議銀髮族起床注意保暖，天氣寒冷睡醒後可以在被窩內先活動身體的關節，從遠端的腳部、膝蓋、大腿、手部、手肘、肩膀，到腹部、脖子、頭部等，每一個關節處活動十次，等身體暖活後再起身下床，可以避免因溫差太大造成的病變。到戶外活動則要口罩、圍巾等配件齊全，此外使用電暖器更要注意安全，避免因為電暖器的使用消耗過多氧氣影響呼吸。

(中時 )