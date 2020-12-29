國民美食「鹽酥雞」，使終攻佔攻佔美食排行榜多年，台灣各大夜市「鹽酥雞」自有一群擁護者，而「師園鹽酥雞」也是老饕口袋名單之一，好吃到直接製作成餅乾美味。

1984 年成立的師大夜市美食「師園」鹽酥雞，已有35年的歷史，其賣點為食材品質良好、獨特的蒜香調味是許多老饕最愛，近年也榮登Uber Eats 外送十大排行美食，每日換新油及提供健康美味食材是他們最大的堅持。師園開發首款零食餅乾，將食物原型1:1製作成鹽酥雞餅乾，直接低溫油炸真實食材，完整還原品嚐鹽酥雞美味感動。

外包裝玩味療癒小語「我的日常小事、我的蒜皮小食」，陪你邪惡宵夜不罪惡！(圖/品牌提供)

在冷颼颼的冬天，為了滿足消費者吃炸物的衝動，打造師園蒜味鹽酥雞餅乾，跨越空間與時間限制；素食主義者的也能享用以植物油以及植物性蛋白製作的美味，所以從酥雞、地瓜、紫地瓜、花椰菜、四季豆、香菇、杏鮑菇、芋頭，8 種必點菜單一次擁有，還附有師園本店胡椒粉、辣椒粉各一包。

師園蒜味鹽酥雞是夾鏈袋設計，可封存最佳新鮮香氣與口感，外包裝玩味療癒小語「我的日常小事、我的蒜皮小食」，陪你邪惡宵夜不罪惡！

(中時新聞網)