台灣職業高爾夫協會（TPGA）今天在台北國賓飯店舉行第九及第十屆理事長交接儀式，在TPGA榮譽理事長許育瑞的監交下，第九屆台灣PGA理事長謝錦昇將協會印信移交給第十屆新任理事長陳榮興；另有三位新任副理事長包括楊文來丶陳元車及高尚宏。

TPGA榮譽理事長許育瑞指出，TPGA近年經過幾任理事長如謝玉樹丶陳志忠及謝錦昇的努力推展下，會務皆蒸蒸日上，尤其至陳志忠理事長達到最高峰，謝錦昇理事長接收下已有的基礎，繼續努力，並辛苦度過今年嚴峻的疫情，尤其要感謝富邦集團丶中信集團丶香城集團與三商集團的持續支持。

他說：「陳榮興理事長擁有過去12年任副理事長之職的經驗，在各位前輩引領下，也建立了不少人脈，希望明年的台巡賽與次巡賽的總獎金能有大突破，再創新高紀錄。

新任理事長陳榮興表示，截至目前為止，明年台巡賽事預計有14至15場，ThreeBond挑戰巡迴賽有九場， 目前仍在繼續努力，希望能再增加幾場；他說：「接下這重任是艱鉅的任務，不過我一定會盡己之力，帶領TPGA至最好的層次。」

明年台巡賽14場比賽中主要包括由三商集團董事長翁肇喜總冠名贊助的六場「肇喜登峰巡迴賽」，另外並有多家球場與企業冠名贊助的比賽。

TPGA為了提供更多的機會丶挑戰與希望給年輕選手，自2015年起由前理事長陳志忠引進ThreeBond冠名贊助的次級巡迴賽─ThreeBond挑戰巡迴賽；搭建一塊通往台巡賽的跳板，挑戰巡迴賽的年度獎金排名前五名可獲得翌年台巡賽參賽資格。ThreeBond 公司明年連續第七年仍然繼續冠名贊助。

新任理事長陳榮興也提及，今年因為疫情關係，台巡賽比賽比較少，明年雖然疫情仍有可能繼續肆虐，但是仍然努力尋找贊助商，感謝三商翁董事與仰德集團許董的大力支持，以及所有贊助廠商鼎力支持，雖然有可能如亞巡賽合作的賽事方面，仍會因疫情關係，必須依照體育署規定外籍選手不能入境，但是國內大賽仍然會持績舉辦，只是比賽的總獎金會減少。

而且，今年台巡賽或TB挑戰巡迴賽的年度獎金排名與種子球員的規定仍將依照以往規定排名。

明年比賽中另外有一個構想即是每場比賽會邀請幾位職業前輩選手到場指導，例如謝永郁丶謝敏男丶郭吉雄丶何明忠等，除了介紹他們給年輕選手以外，也會把他們的絕活傳承給下一代職業選手，達到真正傳承的目的。

(中時 )