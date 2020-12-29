韓國演藝圈第一美女金泰希2017年和天王Rain結婚，兩人出道多年累積不少財富，這段「富上加富」的婚姻當時引來許多關注，尤其兩人身家總計至少14億台幣，卻花了不到10萬台幣辦好婚禮，成為話題。最近Rain上節目首度公開兩人婚後的理財方式，直言兩人雖是夫妻但不過問彼此財產，金泰希目前的財政還是由她的母親管理。

Rain三年前以公開信宣布將和金泰希結為夫妻，兩人當時婚禮籌畫的十分低調，有別於外界期待的世紀婚禮模式，兩人僅選在首爾嘉會洞教堂簡單舉行婚禮，金泰希選穿純白蕾絲短裙婚紗，簡單兼具氣質與質感，不鋪張花費的作風引來網友一片好感。

Rain最近上節目分享和金泰希財務管理方式。（圖／取自《on.cc東網》）

韓媒當時報導，Rain和金泰希所擁有的不動產加起來約14億台幣，Rain透露，他原本計畫解除定存給太太最棒的婚禮，但金泰希不想，他便聽從太太喜好。婚後Rain起初總避談家庭，最近才解封大談戀愛史，承認金泰希原本對他沒意思，是Rain花了一年主動追求，才讓金泰希點頭答應交往。

據《東網》報導，Rain最近上《我家的的熊孩子》分享婚姻生活，透露在家常幫忙做家事，也很少挨罵，提到財務方面，Rain說兩人結婚3年多已有默契，說好不插手管對方財政，家庭開銷食住方面由Rain負責，金泰希的財產則由她母親一手打理，Rain更讚丈母娘細心聰慧，「她（指金泰希的媽媽）讓我完全不用擔心財政，我真的覺得很有福氣。」

(中時新聞網)