新北市樹人家商今舉辦美容科20周年發表會，以「燦爛時尚 繽紛派對」為主題，由3個畢業班學生將所學的美妝、美髮技藝，結合創意發想，透過走秀展現20款造型，新北市教育局長張明文也戴上特殊面具與學生一同走上伸展台。其中，參與設計的蕭書涵是今年全國高中職家事類技藝競賽第2名，過去她國中會考成績只有9分，但透過自身努力獲得保送國立大學的資格，也激勵不少學弟妹。

樹人家商舉辦漾彩20成果展，畢業班學生以「時尚品牌、芭比公主、繽紛甜點」為出發點，替模特兒設計出許多特色妝容、髮型，學校也邀請在法國巴黎擔任彩妝師的學姊分享在歐洲生活和學習的經驗，鼓勵學生增進在專業領域的英文詞彙，以此達到與國際交流、發展國際彩妝的目標。

就讀樹人家商美容科3年級的蕭書涵，因為媽媽從事美容相關產業，漸漸對彩妝產生興趣，就讀三多國中時便參加技藝班，立志擔任美容選手，但競賽時因太過緊張，表現不如預期，加上國中會考失利只考9分，對自己漸漸失去自信，直到進入高職美容科，受到家人、指導老師謝沛蓁的鼓勵，每天課後加強繪圖、學科能力，今年度參加全國彩妝技術能力大賽時，成功獲得美顏組第2名金手獎肯定。

蕭書涵表示，英文確實是自己的罩門，加上學科考試有許多英文專業術語，相當難理解，每天課後只能拼命練習，用翻譯軟體翻譯念出英文單字，久而久之逐漸掌握背誦、理解技巧，這次競賽成為學科成績唯一滿分的人，好成績也讓自己更有自信，未來希望能順利保送至台中科技大學，繼續朝美容專業邁進。

張明文表示，現在教育趨勢不再是重視通才，過去只重視考試成績是不對的，每個人都有不一樣的才能，適性發展將是未來教育發展主要的趨勢，技職學生具備一技之長，若在提升英語能力，將能接軌國際，新北市未來也會對科技、雙語、美感3部分，加強技職教育。

(中時 )