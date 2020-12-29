作為監管單位批准的條件之一，德國食品運送公司Delivery Hero(送貨英雄)將賣出南韓食品運送App公司Yogiyo，以便以40億美元收購南韓主要食品運送App公司Woowa兄弟。

而該收購案，也讓Delivery Hero站穩全球第三大線上食物外送市場南韓的地位。另目前新冠疫情，也讓食品外送出現較大商機。

Delivery Hero是在去年同意收購Woowa兄弟。在提交給監管單位的文件顯示，交易將在明年第一季完成。

南韓市場監管單位指出，該德國公司必須在六個月內賣出所有市占第二的Yogiyo持股。而Delivery Hero為收購Woowa兄弟，同意賣出持股。

據數據平台IGAWorks資料顯示，即使沒有Yogiyo，Woowa旗下第一名的App在11月仍有1580萬名活躍用戶，占全韓活躍用戶數的82%。

南韓為全球第三大線上食品訂送市場，僅次於中國和美國。首爾地區競爭尤其激烈。去年4月，由軟銀支持的電子商務公司Coupang在首爾推出了Coupang Eats食品送貨服務。

(時報資訊)