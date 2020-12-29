許姓老翁同時併發腹主動脈瘤破裂(紅圈處)、腦中風及心肌梗塞，在大千醫療團隊的救治下，術後順利恢復。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗86歲的許姓老翁日前因胸腹疼痛、下肢無力送至醫院急診，經檢查發現為腹主動脈瘤破裂、腦部小中風合併心肌梗塞，醫師評估，腹主動脈瘤破裂有立即性的生命危險，但因同時發生中風與心肌梗塞，全身麻醉的風險非常高，改以局部麻醉的方式先修補破裂的腹主動脈瘤，再同步執行心導管手術，治療心肌梗塞問題，手術過程中許翁皆無插管，術後也順利恢復。

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，許姓老翁個案是苗栗首例同步施行腹主動脈瘤與心導管手術，也是第一個在局部麻醉下進行的大動脈瘤手術。

院方指出，許翁年紀非常大，又同時發生3種血管病變，手術風險與死亡率都相當高，此次手術能成功，關鍵在於急診團隊對病人多重疾病的正確判斷、病人血管結構符合手術條件，且使用「血管自動縫合器」，手術傷口只有0.5公分，以及心臟外科與心臟內科醫師團隊合作無間。

由於許翁全身血管鈣化非常嚴重，且同時發生腹主動脈瘤破裂、腦中風與心肌梗塞，皆與動脈硬化有關。因此，楊智鈞主任特別提醒，高齡、高血壓、糖尿病、抽菸、以及曾罹患過動脈硬化疾病的病人，應盡早針對全身動脈血管做詳細的檢查，才能及早預防疾病發生。

(中時 )