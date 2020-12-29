QFII兩融業務上線首日，瑞銀（UBS AG）通過其QFII帳戶成功完成多筆融券交易。中國證券監督管理委員會之前宣佈的QFII新規帶動了境外投資者參與中國境內證券借貸市場，今年證券借貸存量餘額已超過180億美元。近幾周來，瑞銀與中國本地市場參與者密切合作，為兩融業務交易首日做準備。

瑞銀亞太區融資部主管Tim WANNENMACHER表示：全球投資者對中國A股市場的投資需求持續快速增長。允許境外機構投資者參與境內證券借貸市場，從而促進低淨投資策略，是外資投資中國市場的一項重大進展，將支持外資投資策略的增長和多樣化。

瑞銀中國全球金融市場部主管及QFII業務負責人房東明表示：繼滬深港通、國際三大指數納A後，QFII規則的最新放寬將進一步推動海外資金流入。外資參與中國境內證券借貸市場增強了股票市場的「價格發現」能力，這一點至關重要。作為首家QFII，瑞銀將繼續借助其在中國市場的獨特優勢，為QFII客戶提供投資中國市場各類金融產品的相關服務。

2003年5月，瑞銀成為首家獲中國證券監督管理委員會批准合格境外機構投資者（QFII）資格的外資機構。瑞銀也是首家投資中國A股市場的外資金融機構，通過QFII以及滬深港通，在北向交易中擁有領先的市場份額。

(時報資訊)