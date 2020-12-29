有傷害前科的30歲林姓男子，2017年間在新竹縣寶山鄉山區道路，連續攔下2名騎機車女子佯裝問路後，伸出鹹豬手抓摸女子胸、陰部，1名被害人騎車快逃，林男竟窮追不捨，新竹地院依強制、強制猥褻等罪判處有期徒刑10月。

判決書指林男在2017年6月1日晚，騎車在寶山鄉雙豐路與環北路交岔路口附近，見一名女子騎車經過後沿路尾隨，忽然切入前方，女子緊急煞車後，林男佯裝問路，並伸手強行拉住女子手臂，另手隔衣褲狂抓女子胸部和下體。

被害人遭猥褻後大聲呼救，見林男動作稍停，立刻加速逃離，但林男一路窮追不捨，多次抓拉女子大腿和手臂，被害人一路呼救到附近有民宅的巷口，林男才離去。

林男子犯案後竟回到原地徘徊，用相同手法猥褻另名騎機車女子，2名被害人分向警方報案，警方循線逮獲林男，檢方偵查後提起公訴。

法官認為，林男子為逞一己私慾，騎機車尾隨被害人，並強行斜插入被害人機車前方妨害行動，再強行對2名被害人抓摸胸部和下體，侵害對方性自主決定權及身體、心理健康發展，考量林男坦承犯行，審酌依強制、強制猥褻等罪判刑應執行10月，易科罰金30萬元。

(中時 )