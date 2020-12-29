社會局夜間將出動社工員至台北車站、艋舺公園及萬華車站等處，逐一勸導街友入住避寒所。（北市社會局提供／游念育台北傳真）

首波寒流即將來襲，北市社會局啟動「酷寒應變專案」，從30日起至元旦連續3日，夜間開設街友低溫避寒所，並啟動「酷寒緊急應變小組」每日上午10點至晚間10點進駐北市府輪值和24小時通報專線，民眾若在社區內發現獨居老人或街友需要協助，都可撥打通報專線(02)2722-6497，北市府社會局長周榆修呼籲，寒流低溫期間，請長輩或體弱者多加注意身體狀況。

台北市社會局指出，社會局開設街友低溫避寒所期間，同時在夜間出動社工員至台北車站、艋舺公園及萬華車站等處，逐一勸導街友入住避寒所，社會局所成立的臨時避寒所，且皆未設置任何入住條件。

因應今年新冠肺炎疫情，北市府配合秋冬防疫專案，對於入住街友，除了量測體溫、戴口罩及手部噴酒精之外，也加強檢視避寒所實際開設的各項防疫措施的落實，並針對入住避寒所的街友提供衛教宣導，鼓勵其在工作時、街頭時務必做好健康自主管理。

社會局表示，目前北市府都會提供街友每2周9片口罩，供街友上班時能使用，而街友入住避寒所，也會幫忙安排安全距離的位置，做好防疫工作。

周榆修表示，社會局預先啟動低溫關懷，北市12區社會福利服務中心及老人服務中心也全面動員，主動關懷獨居長者，確認長者是否有足夠禦寒物資，並提醒他們務必留意保暖，減少外出，以及注意電器、熱水器的使用安全及通風性。

(中時 )