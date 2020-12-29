費城半導體指數表現最弱，導致29日台股的電子類股也稍弱，盤中還是非金電類股最強，不過，因為電子期已經突破12月10日關鍵反壓，型態轉強，是台指期、電子期與金融期均在壓力之上的偏多盤勢，操作上還是站在多方。

外資現貨賣超12億，期貨淨空單減少至9,590口。自營商選擇權淨部位，目前以買賣權加上賣買權為主要布局，不過期貨卻是增加多頭部位。

近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為1萬1,000餘口，台股收黑，買權OI增加的較多。周選方面，賣權OI總量大於買權OI總量，差距達5萬9,000多口，多方力道不斷增強。

群益期貨指出，外資現貨作空，期貨空單增加，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多。電子期已經越過12月10日高點反壓，形成台、電、金三個主要期貨價格，均在壓力之上的偏強格局，接下來注意何時電子期表現會強過非金電。

(工商 )