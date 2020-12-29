金門高分檢舉辦認清毒害「讚」起來粉絲專頁按讚留言抽獎活動，觸及人數多達8793人次，為確保金門成為拒毒、反毒的淨土，做了一次成功的宣傳。60名得主今天揭曉，獎品有摺疊運動帽20頂和電影票券40張。

這項抽獎活動觸及人數有8793人次，參與互動者1207人，其中有245人按讚留言。今天金門高分檢檢察長林邦樑偕金門地檢署檢察長張云綺、金門監獄典獄長楊益彰、金門縣觀護人協進會理事長蔡育仁等人抽出60名幸運得主及備取15名，依序遞補得獎。得獎者名單公告於該署網站及FB粉絲專頁。

金門高分檢林邦樑檢察長呼籲社會大眾為建構健康社會盡一分心力。（李金生攝）

林邦樑檢察長指出，根據法務部法醫研究所統計，國內吸食新興毒品暴斃案件，從2012年的10件，暴增到2019年的84件，足足增加8倍多，其中施用PMMA（強力搖頭丸）的死者平均年齡更只有27.03歲。金門地區的毒品案件相對單純，也沒有施用新興毒品暴斃的案件，但新興毒品樣式很多，鄉親仍應建構協力拒毒和反毒的共識，拿出行動力為維護健康社會盡一分心力。

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(中時 )