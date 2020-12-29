長照人倫悲劇，林姓單親媽媽無力撫養兩女，與13歲長女合力勒斃罹患罕病11歲小女兒後，再相偕輕生，長女在過程中向媽媽哭訴：「可以不要死嗎？」，並在昏迷前打電話給父親求救，母女2人因而獲救。台中地院認定林女患有重度憂鬱症而依法減刑，依與少年共同故意對兒童犯殺人罪，判處徒刑3年2月，可上訴，長女則由少年法庭審理中。

判決書指出，林女從事美甲業，離婚後獨力撫養2名女兒，13歲長女就讀國中、11歲小女兒罹患罕見疾病平腦症，領有重大傷病卡需長期照護。林女在去年間工作不順，沒法雇用看護，為照顧小女兒只能打零工勉強度日，林女萬念俱灰萌生帶著2女共赴黃泉念頭。

去年7月27日下午，林女與大女兒合力將服下安眠藥的小女兒勒斃，隨後，2人相偕尋短，大女兒在過程中因為不堪痛苦而向母親哭訴「可以不要死嗎？」，林女無奈地回應長女說：「妳活就好」。

長女趁著還未昏迷前，緊急打電話給父親求救，經父親報案，警、消到場時發現，小女兒已身亡，林女及長女經緊急送醫救回2命，林女到案時供稱，是她一人獨力殺害小女兒。

台中地院審理時，長女及林女友人都向法官求情，長女說，媽媽照顧兩姊妹的壓力很大；林女友人也作證，林女照顧小女兒不遺餘力；林女的精神鑑定報告指出，在案發時罹患有重度憂鬱症，且行為時心神耗弱，法官認為其情堪憫，符合減刑標準，判處林女徒刑3年2月。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )