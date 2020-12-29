講到2020年的現象之一，除了疫情，不能不提到的就是知名漫畫《鬼滅之刃》，改編成動畫後人氣火爆，推出的動畫電影《鬼滅之刃 無限列車篇》更是吸引漫畫迷爭相前進戲院一睹。為了帶給影迷不同的觀影感受，木棉花宣布台灣可於12月31日上映4DX版本，為台灣影迷送上最感動的跨年與新年禮物！

《鬼滅之刃 無限列車篇》上映至今，目前台幣票房已超過5.5億，並且以317億日元的票房打破日本影史紀錄，擊敗宮崎駿電影《神隱少女》成為史上最賣座動畫電影。為了帶給影迷更升級的感受與感動，台灣將在12月31日上映《鬼滅之刃 無限列車篇》4DX版本，入場觀眾們可以享受更加刺激驚險的列車畫面，並且感受身歷其境的快感，與炭治郎一行人進行更精彩的冒險！

根據威秀影城的說明，4DX是當代影院的一套創新技術，自從2009年推出後就深受影迷歡迎，威秀影城獨家引進，帶給消費者世界級的最新影音感官全體驗效果。 4DX電影將100多年來銀幕內外的界限打破，這套設備帶給影迷不可思議的觀影感受，可讓影迷體驗片中各種動態效果，包括震動搖晃與左右橫移，甚至是香氣水霧與閃光聲效和風效，讓看電影不再只是看電影，更是徹底融入電影，讓你成為電影的主角。想要更真實體驗炭治郎一行人的冒險旅程，就不能錯過《鬼滅之刃 無限列車篇》4DX版本。

《鬼滅之刃 無限列車篇》4DX版本上映影城包含台北信義威秀影城、林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城、新竹大遠百威秀影城、台南大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城。為了吸引影迷來到戲院體驗4DX版本的不同，片商也提供了4DX入場特典『劇場版-上弦之參‧猗窩座珍藏特製A5圖卡』，凡於各影城開放販售日起，購買4DX版本電影票一張，即贈一張圖卡特典，一票限兌換一張，數量有限，兌完為止，本次的特典以「猗窩座」獨有的技能「破壞殺‧羅針」為主要設計，這次特別加入人物亮光與壓紋效果，觀眾除了享受優質觀影體驗，還能把本片的關鍵角色，以最具紀念性的收藏卡形式帶回家。

另外還有鬼滅粉們不可錯過的好消息，就是為了感謝支持本片的台灣觀眾，片商與日方商談後，力邀為本片配音的主要角色聲優群：「竈門炭治郎（配音：花江夏樹）」、「竈門禰豆子（配音：鬼頭明里）」、「我妻善逸（配音：下野紘）」、「嘴平伊之助（配音：松岡禎丞）」、「煉獄杏壽郎（配音：日野聰）」、「魘夢（配音：平川大輔）」等重磅級配音員，為台灣觀眾留下本片專屬的紀念簽名板，並將於4DX版上映期間，在木棉花粉絲專頁舉辦票根抽獎活動，各位鬼殺隊員切記留下自己搭上的列車存根聯，一起試手氣。

(科技)