立法院今日針對多項修法草案召開朝野協商，其中針對國民黨立委呂玉玲等人主張的恢復退伍上校子女教育補助費入法，因退輔會與民進黨立委反對，未達共識，因此相關條文遭保留，留待院會處理。

2017年行政院取消上校(含)以上軍階退伍者的子女教育補助費，引發現役及退役上校不滿，國民黨立委呂玉玲也持續幫退伍上校爭取恢復。職業軍人出身的退輔會主委馮世寬本也承諾要爭取恢復，但之後坦言此案被行政院卡住。

今天的朝野協商現場，針對「國軍退除役官兵輔導條例部分條文修正草案」，呂玉玲主張將此項補助修正入法，她提醒，儘管中校與上校薪資不一樣，但如果退伍上校沒有子女補助，衡平後就比中校低了，加上軍人與公教不同，有服役年限，若未能在年限內晉升，就必須強制退伍，很多上校45歲就退伍了，所以希望恢復。

但代表出席協商的退輔會副主委李文忠和現場民進黨立委卻反對，李文忠表示公教的子女補助費並未入法，因此退輔會不贊成軍人的部分與公教不一致直接入法。對此呂玉玲表示，她不反對公教的部分也修法納入，但如今討論的是退輔會的部分，退輔會負責的是軍人的部分。但最終朝野仍未能達成共識，留待表決。

(中時 )