過去傅聰與雙親因文革而分離兩地，1965年他行經香港，趁機打長途電話回上海家，這通相隔已久的電話，他的父親傅雷在家書描述這段過程，「香港電話長途電話給我們的興奮，簡直沒辦法形容。」而傅聰也因為太久沒和父母親說話，過於激動，僅喊了聲媽媽，便開始哽咽，忘了喊爸爸。

傅雷寫道，「5月4日整整一天，我和你媽媽魂不守舍好像在作夢一樣。4日清晨，媽媽告訴我，她夢見你還是小娃娃模樣，她餵了奶，把你放到床上，這個夢過了半小時後，你就來電了，怪不得好多人要迷信夢。」

這通電話是傅聰的母親朱梅馥接的電話，傅聰喊了聲媽媽便哽咽，像是忘了爸爸。傅雷在家書中寫道：「電話中你沒有喊我，大概是你太緊張，當然不是爭規矩，而是少聽見一聲爸爸，好像大有損失，媽媽聽你每次叫她，才高興呢。」然而，這通電話隔年，傅聰的雙親雙雙上吊自殺，成為他一生的遺憾。

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