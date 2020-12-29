台中女中等校學生心得發表，學生們都覺得受益良多。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市為提升孩子就業與競爭力及適應世界的變動，今年9月起在公立高級中等學校辦理「退休大使帶你遊世界」講座，邀請大使分享自身駐外的經歷及自身學習英語經驗，29日於惠文高中舉行成果發表；邀請學生進行心得分享，並與對話關係協會對話，以作為未來辦理參據。

教育局主辦的「大使帶你遊世界成果發表」，29日於惠文高中舉行，與會退休大使包括夏立言、劉宜民、黃聯昇、李澄然、呂慶龍等5位，及台中市政府國際事務委員張麗莉等；共有惠文、一中、女中、新社、清水等高中學生發表心得，學生們都覺得受益良多。

副市長令弧榮達說，中市政府近年積極推廣國際教育與世界接軌，日前教育局和社團法人對外關係協會簽署MOU外，於今年9月起在公立高級中等學校辦理「退休大使帶你遊世界」講座，邀請退休大使分享駐外經歷及自身學習英語經驗，並和師生交流，以拓展師生的國際視野。

教育局長楊振昇指出，感謝退休大使願意至中市各公立高級中等學校進行駐外經驗分享，為加強國際教育目前有41校和國外120校次締結姊妹校；為提升學生英語能力，全市外師已增聘至35位，利用網路無國界特性，辦理雲端英語學堂，讓學生利用網際網路和外師對話增進語文能力。

楊振昇強調，台中女中、惠文高中、台中二中及文華高中和國外學校共同辦理雙聯學制，讓學生得以到國外升學；期待未來有更多駐外官員可以和偏遠學生互動，帶給學生新的視野、新的想法，激起學生對英語興趣及國際禮儀了解，提升學生世界觀，並透過更多跨領域課程培養國際化人才。

(中時 )