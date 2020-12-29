劉詩詩和倪妮主演的新戲《流金歲月》28日首播，2女神同台飆戲，備受外界關注，而近日她們也一起登上時尚雜誌拍攝寫真，雙姝絕妙好身材，讓畫面相當養眼，網友看了都忍不住直呼「又颯又美」，兩人名字更登上微博熱搜。

劉詩詩和倪妮近日一起登上時尚雜誌，只見兩人換了多套造型，有帥氣西外搭褲裝造型，還有細肩帶低胸禮服造型，展現曼妙S曲線，好身材一覽無遺，慵懶中帶著性感，姐妹花更相擁，眼神撩人表現力十足，氣場超強大。

劉詩詩和倪妮性感十足。(圖／翻攝自微博)

劉詩詩又颯又美。(圖／翻攝自微博)

網友看了也大讚「太養眼了」、「2個氣質女神絕了」、「有生之年還能看到這個，我心滿意足」。而劉詩詩也在微博分享這組照片，寫下：「蔣南孫（劉詩詩劇中名）和朱鎖鎖（倪妮劇中名）一起玩的很開心」。

《流金歲月》改編亦舒同名小說，1988年張曼玉和鍾楚紅曾演過電影版，而戲劇版把年代從90年代移到現代，講述出身書香世家、氣質與美貌兼具的蔣南孫，和出身貧乏、聰慧美麗的朱鎖鎖，兩姐妹花體驗各種生活後，仍手牽手的感人故事。

(中時新聞網)