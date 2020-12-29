台中市文化資產處搬家了！遷至市府路的舊市府後方的地政大樓辦公，台中市文化局今天表示，搬遷作業利用周末時間進行，業務無縫接軌已開始運作，並有別一般辦公廳舍，規劃有「另類藝文空間」，不定期舉辦展覽、講座。

台中市文化局指出，文資處自縣市合併以來即租賃文化部所屬的文資園區辦公，因文化部對五大文創園區轉型及空間使用另有考量，而需覓辦公廳舍，搬遷到舊市府後方的原地政大樓 （台中市西區市府路41巷19號），搬遷作業利用周末進行，業務無縫接軌，12月28日起正式上線，並可就近執行「台中文化城中城再造歷史空間專案計畫」。

文化局表示，中市中西區的古蹟及歷史建築數量眾多且密集， 文資處進駐舊市府周邊，將就近規劃打造「台中市文資園區」，範圍包括大屯郡役所西棟、大屯郡役所北棟、大屯郡役所附屬建築、台中州稅務課倉庫、台中州廳舍附屬建築（短棟）、台中州警務部廳舍、提中州文書倉庫共7棟歷史建築，未來將成為文史新亮點。

文化局指出，打造文資園區除修復文資建築外，將再導入新舊融合等設計手法，未來成為文資展覽、講座與小型表演場所，並作為傳統匠藝研習教室、文化資產推廣研究基地，適度引入商業機能以活化經濟。

(中時 )