三重里長葉仁德里長貼「符咒」阻偷倒垃圾 效果奇佳再也沒有人敢倒了 （戴上容攝）

三重里長葉仁德里長貼「符咒」阻偷倒垃圾 效果奇佳再也沒有人敢倒了 （戴上容攝）

三重區溪美里內邊坡總被不肖人士偷倒垃圾，引發民怨，里長葉仁德在深夜蹲點抓不肖民眾，並要求三重區公所在該處架設攝影機，但民眾仍把垃圾丟進暗處，葉仁德近日突發奇想在該處貼滿「黃色符咒」嚇阻，沒想到效果奇佳，該地乾淨溜溜，居民都直呼里長讚！

三重區溪美里是三重最大里區，里內人口數高達2225，其中溪尾街27巷、仁愛街口高速公路邊坡，種植矮林、樹木隔絕高速公路噪音，卻總是被不肖人士丟棄垃圾，引發居民不滿表示，不肖人士丟棄的垃圾不分類外，有時候是廚餘、動物屍體噁心又臭，令人作嘔。

葉仁德表示，該處人煙稀少，他最注重環境衛生，每次有人亂丟垃圾他總要清理3個小時以上，為根絕垃圾問題，他要求三重區公所設置攝影機、告示牌，他也常在深夜1、2點蹲點抓偷丟垃圾的民眾，無奈偷倒垃圾的民眾變本加厲，後來直接騎車丟垃圾進到樹叢，有次他蹲點時，還被垃圾丟滿身。

「真的是忍無可忍！」葉仁德說，近日有熱心里民送上幾張「道教平安符」，他突發奇想，該處本來就人煙稀少，若把現場用成「靈異祈福」現場，應該就不會再有人偷倒垃圾，於是他拿了更多平安符咒，並將符咒每一張都護貝起來掛在高速公路旁邊，果然效果奇佳，此外，他也覺得附近交通事故減少許多。

(中時 )