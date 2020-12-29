嘉義縣家畜疾病防治所3月接獲民眾通報，民雄鄉發生有人持棍棒闖入民宅毆狗，毆狗民眾表示，該犬隻長期吠叫，嚴重影響其睡眠，多次與該住戶協調未果，因此一時情緒管控不當，持棍棒闖到該住宅內毆打犬隻2下，雙方雖後續和解，但行為人傷害動物行為事實明確，家畜所仍依違反動物保護法規定裁處1萬5000元罰鍰。

家畜所長林珮如表示，飼主未善盡飼主責任，放任該犬隻不分晝夜吠叫打擾周邊住戶，且行為人屢次反映飼主皆未改善，案發當日可能因睡眠不足導致情緒失控，而闖入住宅毆打犬隻，雙方民事賠償方面雖已和解。

林珮如進一步說明，依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者依同法第30條規定，可處1萬5000以上至7萬5000元罰鍰，家畜所同時呼籲民眾不得隨意傷害動物，如導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者將移送法辦。

(中時 )