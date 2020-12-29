21歲張姓主嫌駕駛的保時捷跑車也遭警方查扣。(林郁平攝)

21歲張姓男子，在新北市板橋、中和區經營假投資、真詐財詐騙機房，在網路上標榜「只要一支手機，就可以月入10萬」招募網友加入，半年來共有20多人被害，損失金額達1000萬元，張嫌卻駕駛要價400萬元的保時捷。刑事局偵查第四大隊將張嫌等13人逮捕到案，檢方複訊後諭令5至10萬元交保。

警方調查，嫌犯利用網路擷取的美女、帥哥照充當通訊軟體頭像，在社團內找被害人聊天搭訕，假意培養感情，待取得被害人信任後，向其介紹虛擬貨幣市場，並誆稱投資「比特幣」等虛擬貨幣網站能月入十數萬，說服被害人到「RATE」網站註冊會員、下載APP並儲值，提供金融帳戶讓被害人匯款。

因嫌犯可操控後台，初期會讓被害人賺取小利，待被害人卸下心防投注大量金錢後即關閉網頁、斷絕聯繫，使被害人血本無歸，其中一名上班族損失150萬元最高，初估該集團不法獲利近1000萬元。

專案小組報請新北地檢署指揮偵辦，日前持搜索票兵分4路搜索該集團4處據點，逮捕張嫌及成員共計13人到案，查扣查扣桌上型電腦10組、筆電、網路分享器、行動電話、銀行存摺、教戰手冊1本、現金7萬2800元、保時捷跑車1輛、毒品K他命19.8公克等贓證物。

(中時 )