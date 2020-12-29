美股周一普遍收漲，封關數最後兩天，台股再創新高，今（29）日開一高壓力盤，買盤在尾盤,仍由航運類股及矽晶圓領攻,另太陽能補漲,面臨14500反壓及假期賣壓,早盤一度衝上 14547 點，但高檔賣壓隨之湧現，指數最低來到 14435 點，盤面上，電子權值股表現偏弱，傳產族群持續扮演撐盤要角，其中以造紙、鋼鐵類股最為強勢，加權指數終場仍下跌 11.02 點，收在14472.05點，成交值2863.09億元。

觀察主要權值股表現，台積電近來因外資休假交投略顯清淡在平盤附近整理；聯電、鴻海、大立光則遭到大幅調節，下挫 1-2%；面板雙虎走勢不同調，友達賣壓加重跌勢，群創逆勢翻紅；傳產族群表現相對有撐,全球矽晶圓需求強勁，環球晶各尺寸產能到明年上半年均維持滿載，營收可望逐季走揚，其中，12 吋現貨價已調漲，其他尺寸也將逐步調漲。受利多消息激勵，環球晶今日股價漲逾 8%，衝破 700 元大關，其他矽晶圓廠同步獲資金青睞，台勝科、合晶均漲逾 2%。

陽明今天一開盤即跳空漲停，但出現大量賣壓，股價爆量直線下殺，終場仍以漲停作收，長榮同樣走勢震盪，隨著貨櫃雙雄股價上沖下洗，運輸類股指數成交值高達 642.3 億元，再度創下歷史天量。鋼鐵股也成為資金匯集的指標之一，由於鋼市缺貨搶料現象，鋼價明年第1季漲勢確立，國內業者預期，市況火熱可望延續到第 2 季，中鋼領軍鋼鐵股走強，春雨、官田鋼等亮燈漲停，東鋼、中鴻、燁興、聚亨、志聯等也吸引買盤進駐。

三大法人今日同步賣超，自營商減碼34.20億元，投信減碼8.21億元，外資亦賣超12.11億元，合計賣超54.52億元，外資在期貨仍有空單95952避險，技術面多頭並沒有改變，但5日線14357點不宜帶量跌破，且要觀察美股變化，尤其是費城半導體指數並沒有再創新高，若走弱必拖累台股後市續航力。

今日量價背離現象，個股年終法人作帳接近尾聲，盤中有急拉宜先減碼因應，且主流強勢股有轉趨疲態現象，元旦假期在即不宜追漲殺跌，持股不超過6成、採汰弱留強策略，弱勢股減碼因應，「強勢股」可續抱，若盤中急拉沒鎖住漲停者宜減碼因應，待元旦假期之後，2021年元月再布局景氣循環股，拉回準備迎接另一波資金行情。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)