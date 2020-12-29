蘇打綠樂團主唱青峰（吳青峰）脫團單飛，不只擔任大陸選秀節目導師，還有演唱會、代言等收入，近兩年升格有殼一族，身價粗估破億。但他保有節儉的美德，近日於採訪中透露每月支出最低不超過2000人民幣（約新台幣8600），讓網友驚呼：「明星這樣真的很節省了！」

青峰近期接受節目《談心社》專訪，被問到每個月的開銷是不是低於2000人民幣，他坦言：「我真的除了外送點餐之外，沒有花任何錢。」青峰補充說因為叫外送的關係，還多了一些外送費，「不然我以前樓下買大概十幾塊人民幣的便當就可以過一天。」笑稱幾十塊的菜色也很好吃。

青峰每個月花費不超過2000人民幣。（圖／微博@談心社社長）

許多網友看到這段訪問影片，都對青峰的低物慾感到不可思議，紛紛留言：「花錢太多的我本人已經在反省了」、「天哪！你太省了！吃十塊錢的便當，一個月花銷不超過2000！！求求對自己好點」、「三觀超級正的哥哥」、「太厲害了」、「真是一股清流」。

事實上，青峰曾在節目中說過，之前為了省錢都自己剪頭髮，而且上通告之外的交通，都坐助理的機車到處跑，沒因為收入變多改變消費習慣。

(中時新聞網)