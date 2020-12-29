台灣民意基金會公布最新民調，有媒體解讀「國民黨民調再崩跌！支持者逐漸流向『第三大黨』」，國民黨表示對於各項民調皆尊重，但部分媒體解讀國民黨支持度「大跌」，與實際情況顯有出入；從國民黨智庫及部分媒體民調數字顯示，國民黨支持度已從大選後低潮回升，且細觀客觀民調數據，亦呈現兩黨支持度差距拉近。

國民黨表示，對比國家政策研究基金會民調以及媒體調查，國民黨支持度從年初的谷底上升，與執政黨的差距也已縮小。國民黨強調，未來仍會站在多數民意角度，在民眾關心的民生議題上持續發聲，爭取更多的民意支持與認同。

國民黨表示，根據日前國家政策研究基金會委託全國公信力民意調查公司製作民調顯示，在政黨支持度上，國民黨6月份為13.7％，到了12月份為19.0％；民進黨6月份為32.9％，到了12月份則為22.6％。

此外，媒體民調中，根據美麗島民調中的政黨好感度，2月份國民黨為23.6％、民進黨為 51％，自12月份國民黨成長至34.7％、民進黨則跌至45.9％。TVBS所做最新民調顯示，國民黨11月份政黨支持度亦有20％，皆未有大跌情況，媒體報導恐跟事實有差距。

國民黨說，上述民調中心數字顯示國民黨支持度已從大選後低潮回升，且細觀客觀民調數據，亦呈現兩黨支持度差距拉近。

國民黨強調，未來將盡責扮好最大在野黨身分，全力監督政府，一步一腳印繼續爭取民眾支持，不論是面對蔡政府濫權、傷害言論自由、或是強迫進口萊豬等議題，國民黨都將全力把關，與民意站在同一陣線。

(中時 )