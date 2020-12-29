多災多難的鼠年即將過去，迎來牛年的同時也有許多新的機遇將要到來。搜狐號《每日運勢風水》就特別點名3生肖，表示他們雖然鼠年的日子不太好過，甚至留下了許多不愉快的回憶，但2021年農曆牛年開始，他們將會告別辛苦，不會再遇到好事多磨的情況，屬於自己的好發展將會快速實現，幸福生活越來越值得期待。

▍生肖羊

屬羊的人每逢鼠年，生活狀態都不太理想，身為完美主義者，他們無法忍受任何瑕疵、漏洞的存在，任何是都要求自己一定要做到最好。然而今年他們卻有很多事情都沒有辦法達到自己的標準，所以心中一直有疙瘩，也讓事業發展受到阻礙。但這樣的現象，在2021年農曆春節之後就會有了新的改觀，不但能夠得到高收入，而且還能獲得長官的讚賞和事業上的成功，財富累積猶如坐上快車，越跑越快。

▍生肖狗

屬狗的人性格老實，吃苦受累經歷很多，也容易被人排擠，所以在這一年經常有遍體鱗傷的感覺。好在他們自我安慰能力很強，還可以自己調節情緒，所以自己在2021年農曆春節開始，將收穫順利的一整年，不但運氣好轉，財運報到，身邊還有貴人幫助，好日子越來越長，生活的節奏開始變得輕鬆，而且喜悅也會伴隨著自己，不再覺得好事多磨。

▍生肖龍

生肖龍天生就是一個特別好強的人，做事情非常的講究原則，也能時時刻刻表現出自信的態度，什麼時候都在進步之中。雖然2020年有很多事情他們沒有辦法做到最完美，但已經打好了基礎，所以新一年將不再覺得壓力山大，能在更加順利的狀態中，把握機遇，不但能賺到錢，還能穩住錢財，不至於把好不容易收穫的喜悅都浪費掉，安心度過歡樂和富裕的一年。

(中時新聞網)