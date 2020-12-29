在網科股帶頭反攻下，香港恒生指數29日收報26,568點，上漲253點，漲1.0％。恒生科技指數收報7,997點，上漲202點，漲幅2.6％。國企指數漲137點，漲幅1.3％，收報10,449點。當日成交額1,388.2億港元。

香港經濟日報報導，盤面上，阿里巴巴、小米、美團反彈逾5％；大陸銀行股上揚，工商銀行上漲近3％；近期暴漲的五菱汽車在大漲後倒跌18％。

(工商 )