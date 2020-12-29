網科股反攻 香港股市29日漲0.96％ 16:402020/12/29 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在網科股帶頭反攻下，香港恒生指數29日收報26,568點，上漲253點，漲1.0％。恒生科技指數收報7,997點，上漲202點，漲幅2.6％。國企指數漲137點，漲幅1.3％，收報10,449點。當日成交額1,388.2億港元。 香港經濟日報報導，盤面上，阿里巴巴、小米、美團反彈逾5％；大陸銀行股上揚，工商銀行上漲近3％；近期暴漲的五菱汽車在大漲後倒跌18％。 小米11助攻 29日小米股價大漲6％ 《港股》港股收漲0.96％ 特斯拉概念股消風 (工商 ) #上揚 #收報 #網科 #漲幅 #反攻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拉美股急漲 法人：震盪將加劇 04:102020/12/29 投資理財 川普簽署紓困方案 台股再創史上新高衝破14500點 09:242020/12/29 財經 美股元月行情俏 電子重回主流 04:102020/12/29 證券．權證 摩根投信：陸股中長期具表現空間 04:102020/12/29 產業特刊 《韓股》看好美擴大援助 韓股再創收盤新高 15:392020/12/29 財經 陸股29日開盤小跌 10:142020/12/29 財經 中科招商引資有成 今年已引進22家新投資案 18:142020/12/29 財經 穩懋賣宏捷科股票 獲利7,638萬 04:102020/12/29 證券．權證 二階限水 竹科管理局：憂水情惡化節水上調恐有缺口 20:102020/12/29 科技 《日股》日經指數大漲 創逾30年新高 16:142020/12/29 財經 阿里百億救市 股價無力回天 04:102020/12/29 全球財經 財經熱門新聞 對陸貿易被打爆？ 傳澳秘謀1招報復 卻可能搞死自己人 - 財經 台積電最大美國競敵 竟在「沙漠」蓋晶圓廠怎麼辦到的？ - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 澳惡夢再重演？ 又1國搶地盤 對陸出口5萬頭活牛 - 財經 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團給予1年寬限期 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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