台中市患有思覺失調的孫姓男子，2019年7月間向父親討要千萬款項不成，竟對70歲老父親拳腳相向，導致孫父重傷昏厥，送醫急救後仍不治。台中地院一審依家庭暴力防治法殺人罪判孫男無期徒刑、褫奪公權終身，他提起上訴，台中高分院審酌其犯行、認為無不當，維持原判，可上訴三審。

判決指出，去年7月25日中午，孫男獨自跑到父親位於北區的住處，要求父親將1千萬元款項匯到他指定的帳戶中，作為投資生意使用，但遭孫父拒絕；隔天下午，孫男再度到父親住處討要千萬款項遭拒，竟接著質問父親是否與他的前妻有染，孫父不回應，孫男就視為父親默認，父子倆因而發生爭吵。

情緒大失控的孫男接著對老父親拳打腳踢，甚至將老父親一路從3樓拖行到1樓、拿鋁門窗夾擊父親的脖子，待孫父好不容易爬起身，竟又遭孫男摔出倒地、並拿鋁門狠砸。

原本在屋內睡覺的孫男外婆聽到聲音、趨前制止，竟也遭孫男掌摑臉部、拿三角錐丟擲而受傷；孫男接著又繼續毆打父親、甚至拿重達15公斤的路障砸父親頭部，導致孫父蜘蛛網膜下腔出血，後雖路人發現制止孫男行徑，並將孫父送醫，仍回天乏術。

孫男事後否認蓄意殺害父親，但其他親人指證歷歷，認為他下手凶殘；根據台中榮總的精神鑑定報告，孫男思考不符現實、疑心病重且有躁鬱、抑鬱情緒，他在羈押期間雖有服藥控制，仍明顯有幻聽、妄想情況，判定他犯案時辨識能力降低，予以減輕其刑，判他無期徒刑、褫奪公權終身，且刑後須接受監護3年。

(中時 )