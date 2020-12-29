桃園市環保局將於31日下架航空噪音監測資訊App，因民眾的廣泛使用程度及下載率不高，又因即時資訊並不是那麼準確，須由機場公司做後續的檢驗才能確保數值的正確率，因此環保局決定將該程式下架，官方網站仍可供民眾查詢相關資訊。

環保局表示，當初開發航空噪音監測資訊程式是為了讓民眾可以即時掌控噪音資訊，特別是桃園國際機場有劃設影響範圍的航空噪音防制區，而開發後也一直都有和機場公司接洽，但機場公司認為數據要經過監控中心檢查，因儀器設備有異常時，數值會因此而有所不同，即時資訊不是那麼的準確，App上架後也都是公布2天前的資訊，對於民眾幫助並不大。

環保局說，航空噪音監測資訊App於2018年底上架，但卻不被民眾廣泛使用，2年多至今只有3百多次的下載率，另還要負擔程式的維護費用，和機場公司檢討過後，認為網站也可查詢，不如先把App下架，節省人力及成本。

環保局也談到，雖然年底即將下架，但已下載者仍可繼續使用，只是不會再提供安裝及版本更新，若民眾想要掌控噪音資訊可以到官方網站查詢，相對即時數據的準確率會更高。

(中時 )