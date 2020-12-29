日本24歲寫真偶像天木純（天木じゅん），擁有清純外表和驚人的I罩杯身材，吸引一票死忠粉絲，8月初她因為日本疫情嚴重被迫在家靜養，前陣子終於宣告復出，預告將推出第3本寫真集，日前也率先公開部份辣照讓粉絲一飽眼福，讓粉絲激動敲碗。

天木純因姣好外貌條件在寫真界闖出一片天，之後也陸續接拍多部電視劇、電影及網路戲劇，參加綜藝節目也有不錯成績，最近她要在推出寫真書，拍攝前1個月她還特別減肥，拍攝前幾天更是進行嚴格飲食控制，她不擔心罩杯會縮水，想要呈現最好的一面給粉絲看。

天木純的新寫真書到伊豆大島酒店取景。(圖/翻攝自東網)

天木純表示：「減肥只會讓我更靈活，表情、姿勢也更標準，保證大家看到會很興奮」，她也曬出多張辣照，由於拍攝地點是在伊豆大島的酒店及溫泉取景，因此大部分都是性感出浴，其中一張照片她更是全裸下水，露出鎖骨及肩線，儘管她緊緊的護住上半身，手臂還是將傲人上圍擠出一條深溝。

天木純全裸泡湯入鏡。(圖/翻攝自東網)

粉絲看了後都興奮敲碗寫真書開賣時間，紛紛激動直呼，「請和我結婚」、「真希望可以快點買到」、「天木是最可愛的」，足見天木純的魅力有多強大。

(中時新聞網)