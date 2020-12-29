邵雨薇29日驚喜現身「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」開幕，她透露最近因忙著斜槓三件事，忙到睡不好，一早起床還因為太愛睏而精神不集中、忘東忘西，結果一抵達展覽會場，看到可愛有趣的插畫馬上被療癒笑開懷、變得超有精神。被問會和男友吳慷仁一起看展覽嗎？她為難地反問：「你們覺得我可以嗎？」透露自從有藝人身分後，只能跟朋友一起看展，從來沒有跟交往對象一起看展覽約會，就怕自己成為另一種展覽品。

她說，雖然兩人戀情是公開了，但仍不想生活上被打擾太多，就算看個展覽，也不想被別人拍照，尤其兩個人一起出現總是特別容易被看出來，平常如果被粉絲認出、要求合照，也通常都會分開拍，「不想變成焦點，畢竟生活是我們自己的」；之前兩人出遊被粉絲認出偷拍，還被交頭接耳、指指點點，吳慷仁因此動怒，她說自己當時有轉頭看一下，的確會覺得不舒服，她比較不會生氣，「但他真的滿氣的。不過我事隔很久後，有次在找資料才發現其實那位民眾有來我的粉專私訊道歉。原來人家早就道歉了啦，後來有跟他講，他說都過去了」。

邵雨薇現身「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」開幕活動。（吳松翰攝）

邵雨薇現身「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」開幕活動。（吳松翰攝）

邵雨薇表示，如果粉絲真的想要來跟他們講話、合照都沒有問題，但還是應該保持彼此尊重，畢竟如果一般人出去吃個飯被指指點點，也一定會不舒服，有什麼想說的話都可以直接跟他們說。

她近日緊鑼密鼓準備金門跨年晚會，第一次將造訪金門的她，因為氣象預報當晚體感溫度是「-1度C」而嚇壞了，所以她預告自己的造型絕對是「高領、全身貼滿暖暖包，反正我也沒什麼可以露的」，覺得身體健康還是最重要。也因為要到金門跨年晚會表演，所以今年不會和男友一起共度。

邵雨薇現身「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」開幕活動。（吳松翰攝）

邵雨薇現身「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」開幕活動。（吳松翰攝）

邵雨薇透露，其實她小時候還滿會畫漫畫，小學得過「反檳榔」漫畫比賽冠軍，但拿道一次冠軍後再也不畫了，因為好勝心很強，心想要是名次掉下來怎麼辦，因此隔屆被問要不要再參加比賽，就放棄了。她也曾投稿「QOO」飲料畫作徵稿，作品也被拿來印來瓶子上，長大後就僅曾經為了公益再重執畫筆，她說自己的畫風都走童趣路線，不是成熟畫風，小時候也超愛畫美少女戰士，特別會畫水亮亮的大眼睛。

她說這次的「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」展覽中，她超喜歡鱷魚與長頸鹿系列，因為牠們遇到的生活難事實在太倒霉、太悲慘到很好笑，而且是直接就有視覺衝擊，覺得超療癒、超喜歡！

(中時 )