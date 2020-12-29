我國勞基法規定，工作滿20年有25天特休假，近日有媒體報導，一名員工因為向公司請了超過8百天的假被開除，沒想到一狀告上法院後，判決結果出爐跌破眾人眼鏡。

根據《鏡報》報導，一名任職於知名汽車公司「Jaguar Land Rover」長達20年的男子維克，在西米蘭德茲的製造工廠負責輪班作業，但因健康因素，這20年來共請了808天的病假，2018年還被診斷出患有髖關節方面的疾病，必須動手術。

報導指出，該公司以維克「行為、能力有所不足」，影響到公司生產狀況為由將他解雇，公司經理在法庭上指出，維克請的這808天病假成本將近10萬英鎊（約新台幣308萬元），加上維克自2000年起就沒有達到全勤，因此公司不得不做出這樣的決定。

遭開除的維克不滿告上法院，沒想到法院最後判決公司須賠償維克的損失。承審法官認為，該公司應該遵守考勤程序，事先警告員工並要求改進，且維克在手術復原期間，公司仍指派需久站的工作，讓維克無法負荷。

法官表示，公司應考量醫生建議，提供維克能坐著的工作，而非直接開除，否則在勞資雙方立場上並不公平，因此最後判決該公司必須支付賠償金彌補維克的損失。

用LINE請假被開除 法官：算曠職無誤

(中時新聞網)