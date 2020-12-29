國立台灣師範大學與空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）營運單位台灣生活美學基金會簽訂合作意向書，未來雙方將結合軟硬體資源，共享研究、學習與實務製作環境，共同推動當代藝術文化、媒體科技、異學科跨領域合作。台師大表示，該項合作是藝文機構與教育單位共同打造跨領域學程的良好示範，台師大也將啟動與外部機構知識與技術交流的系列合作交流。

台師大29日新聞稿指出，首先展開的是台師大跨系所和C-LAB台灣聲響實驗室合作，聚焦專題研究、技術研發、展演製作、教育推廣及跨領域產學合作。C-LAB台灣聲響實驗室自2019年成立以來，導入法國龐畢度中心「音樂與聲響研究中心」（IRCAM）專業能量，作為技術交流以及新媒體跨域合作平台。

台師大除將與C-LAB台灣聲響實驗室共同推動「電腦音樂與音訊技術學分學程」，亦將參與C-LAB好抖實驗創作計畫，與2021聲響藝術節開幕音樂會。

電腦音樂與音訊技術學分學程部分，台師大將整合資訊工程學系與音樂學系，與C-LAB台灣聲響實驗室共同挹注教學研究資源與專業設備，建構資訊工程、電腦科學，與音樂領域等跨學門研究能力，及實務操作經驗的研習平台，將開放台灣大學系統學生選修，全方面培養聲音藝術跨域人才。

另外，C-LAB台灣聲響實驗室將開放49.4聲道沉浸式劇場空間，協同台師大音樂學系和本學程師生，共同針對當代電子音樂作品實驗探索，參與C-LAB 2021年聲響藝術節「Academy」單元，呈現產學協作具體成果。

(旺報 )