刑事局破獲涉嫌製造第三級毒品愷他命工廠及非法持有以色列制式手槍案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

製毒犯嫌不開名車、不住豪宅，以低調掩人耳目，但從採購製毒工具即盯上，僅製作出愷他命成品6公克就栽在警方手裡。（盧金足攝）

製毒暴利一年幹兩票，低調掩耳目，警方一舉成擒。（盧金足攝）

製毒犯嫌不開名車、不住豪宅，以低調掩人耳目，但從採購製毒工具即盯上，僅製作出愷他命成品6公克就栽在警方手裡。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心29日宣布破獲徐姓主嫌等4人，涉嫌製造第三級毒品愷他命工廠及非法持有以色列制式手槍案，警方調查徐嫌一年只做兩次毒品，如以愷他命市價一公斤一百八十萬到兩百萬，即不法獲利近四百萬，犯嫌不開名車、不住豪宅，以低調掩人耳目，但從採購製毒工具即盯上，僅製作出愷他命成品6公克就栽在警方手裡。

刑事警察局偵六大隊第三隊隊長吳易泉表示，專案小組歷經一年多，南北往返台中市及屏東縣跟監蒐證，在屏東長治鄉查獲第三級毒品愷他命製毒工廠，還查獲以色列制式手槍1把、非制式手槍2把，制式子彈72發及改造子彈12發等違禁物，拘提卅五歲徐姓主嫌等4人到案，警詢後，全案《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。

警方指出，被列為中地區毒品人口徐嫌製毒師父，經派員跟監其行蹤發現，去年11月間前往化工行購買化學儀器，疑似非法從事毒品製造，立即報請台中地檢署指揮偵辦，並與台中市豐原分局、烏日分局及彰化縣警察局彰化分局等單位成立專案小組共同積極查緝。

吳易泉說，專案小組歷經一年多的南北往返台中市及屏東縣跟監蒐證，分析追查共犯真實身分及確認渠等製毒工廠實際處所，後見時機成熟，向台中地方檢察署及法院聲請拘票及搜索票，在屏東縣長治鄉製毒工廠查獲第三級毒品愷他命成品毛重約6公克。

此外，半成品毛重770公克、甲醇、乙醇、甲醛、鋅粉、鹽酸、精鹽、活性碳、分液漏斗、圓底燒瓶、冷凝管等化學器具及製毒相關設備、液態甲基安非他命約5公斤及甲基卡西酮1包毛重97公克，及以色列JERICHO941型制式手槍1把、非制式手槍2把、制式子彈72發及改造子彈12發等違禁物，拘提徐姓主嫌等4人到案。

警方指出，徐嫌一年只做一到兩次，由大盤商下訂，他才製毒一公斤或兩公斤，選擇這個重量最簡單，製毒師眼中認為符合小而美，大約兩天能完成，很快就出脫，一年製作一次到四次，以市價來講，一公斤約一百八十萬到兩百萬，兩公斤約進賬四百萬元。

警方調查，徐嫌刻意生活低調，不法獲暴利，但沒有開名車、住豪宅，長期躲避警方查緝，降低被查緝的風險，「毒品出售錢賺回來之後就躲起來了」。

警方發現他製毒速度太快了，兩天就可以製毒出售，發現儀器和材料從化工行進來的時候，立即採取行動，這次幸好成品只有六公克，其他都半成品，尚未流出避免茶毒他人。

吳易泉強調，毒品危害青少年身心健康，行政院研擬「新世代反毒策略行動綱領2.0」，提出「減少毒品供給」、「減少毒品需求」及「減少毒品危害」之「三減新策略」；在緝毒策略方面鎖定毒品製造工廠、販售通路與供毒藥頭，另槍砲彈藥刀械管制條例公布修正增加「制式或非制式」文字，擴大「模擬槍」管制範圍，自源頭斷根並杜絕改造。

此外，警政署責令各警察機關加強查緝毒品工廠及全面掃蕩黑槍，本次專案小組整合查緝機關能量全力溯源斷根，破獲第三級毒品愷他命製毒工廠外，查獲以色列JERICHO 941型制式手槍等非法槍彈，全力彰顯政府反毒及掃蕩黑槍的態度與決心，共同營造及維繫安居樂業的生活環境。

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(中時 )