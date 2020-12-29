雖然每日新增病例數降至6個月來低，但印度宣布發現六位近幾周從英國返國的民眾，受到變種新冠狀病毒感染。這個最初在英國發現、據稱傳染力高七成的突變病毒，已經導致全球許多國家關閉邊境。
印度衛生部周二發布聲明表示，這六名確診患者與其親密接觸者都已被隔離，也正在追查其同行旅客。
印度商務部表示，印度已經暫時禁止來自英國的所有航班，這項措施將持續到本月底，但從11月底發布禁令之前，已有約33,000名乘客飛抵印度。
衛生部表示，在這些入境者當中，有114人的新冠狀病毒檢測結果呈現陽性，現在正持續檢驗其樣本是否存在新的變種病毒。
印度目前累計新冠肺炎確診數為1022萬人，在全球排名第二，僅次於美國。累計死亡病例為14萬8,150人。
不過，該國衛生部周二宣布新增16,432例確診病例，創下6月25日以來的單日新低記錄。
印度衛生主管機關預計於1月初開始為約3億人接種新冠疫苖。目前正在製造牛津/阿斯利康新冠肺炎疫苖的印度血清研究所（Serum Institute of India），預期數日內就能獲緊急使用授權。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。