系微(6231)表示，協助客戶選用InsydeH2O UEFI BIOS韌體解決方案搭載於根據Intel Evo平台設計的全新輕薄筆記型電腦正式量產出貨。

系微指出，Intel Evo是專為筆記型電腦設計的全新平台品牌，內建搭載Intel Iris Xe繪圖核心的第11代Intel Core處理器，並符合「Project Athena」創新計劃定義的第二版規格及關鍵體驗指標（KEI）。基於此規格設計的超輕薄筆電搭載Intel最新推出「Tiger Lake」處理器，其核心頻率可高達4.8GHz，配備支援8K HDR顯示的Intel Iris Xe繪圖晶片、提供人工智慧運算加速技術與PCIe Gen 4介面，以及具有快速充電的長效電池續航力，並能透過Thunderbolt 4和Wi-Fi 6(Gig+)技術提供最佳連線能力等。

系微表示，能夠協助客戶克服多項產品功能及設計挑戰以通過今年更為嚴苛的「Project Athena」設計規格，並成功將Intel Evo品牌筆記型電腦產品推向市場。採用InsydeH2O解決方案的全新Intel Evo品牌產品包括Porsche Design Acer Book RS與Acer Swift 5、HP Envy 13及Lenovo Yoga Slim 9i、7i Pro與7i Carbon等筆記型電腦機種。

(時報資訊)