美股三大指數隔夜同步創新高，日韓股市周二上漲。恆指一吐昨日在亞洲主要股市唯一收跌，周二開高走高。

周二香港恆生指數收漲253.86點或+0.96%，為26568.49點。國企股(H股)漲137.69點或+1.34%，為10449.17點。

半導體和汽車股表現不佳，分別跌2.0%和1.8%。東風集團跌4.2%，吉利汽車跌2.6%；長城汽車跌2.7%。

特斯拉相關個股收跌。贛鋒鋰業跌9%；耐世特跌5.2%；比亞迪跌3.6%。

陸媒周一批評特斯拉中國為血汗工廠。而周二外煤爆出，印度官員透露，特斯拉2021年將進軍印度市場，先從銷售開始，創辦人馬斯克隨後立即證實該消息。

恆指科技指數今日收漲2.59%。阿里巴巴漲5.7%；騰訊漲2.2%；美團漲5.1%；小米漲5.3%；中興通訊漲7.7%。

創辦人受到大陸四大金融監管單位的約談壓力，據知情人士指出，螞蟻金服計畫將其金融業務畫入一控股公司，讓後者面臨類似銀行地位的監管。螞蟻正計畫將所有需要金融牌照的部門都畫入該控股公司，業務包括財富管理、消費貸款、保險、支付服務等。

(時報資訊)