高雄港第七貨櫃中心工程今（29）日舉行聯合開工祈福典禮，行政院長蘇貞昌表示，此次官民在過去官民推動的洲際貨櫃中心計畫基礎上，再投入400億元支持第七貨櫃中心工程，建設自動化碼頭作業，要讓高雄在全世界樞紐中取得關鍵力量，使台灣更有力。

蘇貞昌表示，高雄港條件良好、在全球運輸樞紐具關鍵地位。政府和民間過去15年合力投入1500億元辦理洲際貨櫃中心計畫，奠定基礎、新增土地範圍。此次第七貨櫃中心工程再投入400億元建設自動化碼頭作業，未來完工後可同時停泊4艘全球最大的貨櫃輪。

蘇貞昌強調，建設大型貨櫃中心是為了分秒必爭、與世界競爭，中央會全力支持。行政院已於去年4月核定高雄港第七貨櫃中心工程，時任副院長的高雄市長陳其邁也有參與，請台灣港務公司掌握港區建設進度，讓建設做得更好。

針對高雄港區周邊交通建設，蘇貞昌也指示交通部提早布局，否則「穿著西裝改西裝」會來不及，應即刻做好如國道7號及貨櫃專用道等相關配套規畫。未來貨櫃中心完工後，不僅要做好運作及管理，包括交通及周邊設施也要完善，相信高雄市政府會全力配合。

蘇貞昌表示，當全球旅客受限新冠肺炎疫情之際，台灣的貨櫃、貨運卻大增。政府面對國際嚴峻疫情把握機會、因勢利導，目前台商回台投資已逾1.1兆元、實際到位金額逾6200多億元，從國外回流資金亦逾2千億，希望大家共同努力，讓台灣更有力、前景更美麗。

(時報資訊)