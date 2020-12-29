在岸人民幣29日收報6.5305 16:492020/12/29 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經報導，在岸人民幣兌美元12月29日16：30收盤報6.5305，較28日交易日上漲70基點。 29日人民幣兌美元中間價較28日調降215點，報6.5451，降幅創2020年11月20日以來最大。 網科股反攻 香港股市29日漲0.96％ 《商情》美元反彈 打壓紐約期金收跌 (工商 ) #在岸人民幣 #收報 #財經 #兌美元 #收盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》看好美擴大援助 韓股再創收盤新高 15:392020/12/29 財經 小米11助攻 29日小米股價大漲6％ 11:092020/12/29 財經 《商情》適逢英國贈禮節 BDI指數休市 10:162020/12/29 財經 《港股》港股收漲0.96％ 特斯拉概念股消風 16:472020/12/29 財經 蘇州數位人民幣紅包測試結束 線上消費占44.7％ 15:092020/12/29 財經 《美股掃瞄》美股消息面：憂疫情惡化 國際油價走跌 10:162020/12/29 財經 混改基金在上海亮相 總規模人民幣兩千億元 11:392020/12/29 財經 微博Q3財報：淨利潤1.53億美元 月活用戶數季比下降 16:492020/12/29 財經 A股三大指數表現弱勢 滬指跌0.5％ 通訊類股領漲 15:192020/12/29 財經 造紙三雄漲定了 保營收穩獲利 04:102020/12/29 證券．權證 《盤後解析》航運股風浪大 台股創高爆量收小黑 14:482020/12/29 財經 財經熱門新聞 理專A走客戶逾1700萬 國泰世華銀遭重罰1200萬 - 財經 - 工商 台股封關剩2天 散戶最後操盤只抱一種股票 - 財經 給15億找市場替代大陸？澳木柴業者：不太可能成功 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 老美開鍘又升級！ 制裁涉軍陸企黑名單 再爆1殺招 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。