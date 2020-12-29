美股那斯達克上市的微博美東時間28日公布截至2020年9月30日的第三季未經審計的財務報告。財報顯示，該季微博營收4.66億美元，與2019年同期持平，但依據2019年同期匯率計算，年減4％。

同時，微博該季淨利為3,380萬美元，2019年同期為1.46億美元，年減76.88％，歸屬微博的每股攤薄淨利為15美分，2019年同期為64美分。非美國通用會計準則歸屬於微博的淨利為1.53億美元，2019年同期為1.76億美元，年減13％，每股攤薄淨盈利為66美分，2019年同期為77美分。

澎湃新聞29日報導，對於微博第四季業績，微博預計，2020年第四季按2019年同期匯率計算的淨營收年增幅在1％至3％。該預期包括公司於2020年11月收購且合併入微博的一家互動娛樂公司的營收預期，其營收預期占微博對第四季營收預期的約2％。

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