政府為鼓勵農民儲蓄養老，增進農民退休生活保障，農民退休儲金制度將從明年1月1日施行，預計有42.88萬人適用。勞動部勞保局在辦理「早鳥」申請時發現，第一批符合資格農民約6,000人，有超過96％的人選擇提繳10％。

農民退休儲金的主管機關是行政院農業委員會，提繳金額的計算及收繳與核發等業務則由勞保局辦理。勞保局表示，適用對象是未滿65歲、實際從事農業工作有農保，且未領取相關社會保險老年給付（含公保養老給付、勞保老年給付、軍保退伍給付及國保老年年金給付）的農民。

勞保局提醒，農民申請提繳後每月要提繳之金額，係依勞工每月基本工資乘以提繳比率計算，提繳比率由農民於1％至10％內自行決定，農民依規定提繳後，主管機關即按月提繳相同金額存入退休儲金個人專戶中。

為了避免系統塞車、再加上農退資格需要經過5人小組審查，因此從今年12月7日開始受理「早鳥」申請，截至28日為止，總計有2.4萬人來申請，目前仍在審查中，而第一批完成審查的逾6,000人中，有超過96％的人選擇10％、其次為5％、有2.25％的人，第三則為6％。

勞保局舉例，農民甲自明年1月1日起開始提繳，農民提繳比率申報為10％，則農民甲要繳納的提繳金額是2,400元，農委會也會同步提繳2,400元，這2筆錢都會存入此農民甲的退休儲金個人專戶內累積運用及分配收益。

勞保局指出，符合條件的農民可以依自己意願向農保投保之基層農會申請提繳農民退休儲金，並由農會向勞保局申報開始提繳，另外為便利農民按月提繳，勞保局規劃請農民以約定轉帳方式辦理繳款，保障農民權益。

(工商 )