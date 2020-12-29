某周刊報導國民黨智庫內政組召集人黃德福做民調，顯示在萊豬議題聚焦於在野勢力的氛圍下，一般民眾看好黨主席江啟臣續任黨魁的支持度僅18％，前主席朱立倫則有56％。網路聲量很高的國民黨革實長羅智強下午在臉書發文，斥指此事是爛招，對反萊豬公投案連署、罷免萊豬民代進行烏賊式騷擾，呼籲大家別上當被挑撥，並為黨主席江啟臣加油。

羅智強以「江啟臣加油」為題發文說，面對強大的反萊豬民意，民進黨對於國民黨即將上路的反萊豬公投忌憚萬分，唯一能用的爛招，就是分化國民黨。

他說，國民黨智庫又不是腦袋有洞，會去做什麼黨主席民調。這些空穴來風的民調，空穴來風的內耗傳言，只是在挑撥國民黨，大家別傻傻上當中計。

羅智強說，說穿了，這些爛招，目標在對未來反萊豬公投案連署，與各地反對萊豬民代星火燎原罷免串聯，進行烏賊式的騷擾，想要打擊國民黨士氣，轉移反萊豬的人民怒火。

他強調，江啟臣是在國民黨最低迷的時候，擔起領導國民黨的沉重責任；江啟臣也發起「還我公投」和「反萊豬公投」，回應民意期待，給踐踏民主的執政者迎頭痛擊。當前此時，我們沒有內亂的本錢，必當全黨齊心拚公投，方無愧支持者對最大在野黨的託付。「江啟臣加油，我+1」。

(中時 )