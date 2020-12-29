配合台中市跨年晚會可能湧入大批民眾，水湳中央公園會場周邊將進行交通管制。（交通局提供／林欣儀台中傳真）

台中市明年元旦起實施雙十公車新制，限定市民搭乘公車才能享有優惠，市府上月開始推行綁卡註記，至今已有逾90萬人完成，呼籲尚未綁卡者儘速辦理；此外，配合台中市跨年晚會以雙主場方式舉辦，31日下午4點開始、水湳中央公園及大里仁化公園周邊將封路管制。

台中市交通局長葉昭甫表示，全市持有敬老愛心卡者約41萬人、這些民眾市府將自動設定註記，另針對國高中職學生以校園巡迴方式協助學生綁卡、國小學童則在校內申請並發放兒童卡，其餘市民也能到目前公布的地點申請綁卡，1個月來已累計有超過51萬人完成。

葉昭甫呼籲，使用完成綁卡註記的台中市民以此電子票證搭乘公車，即可享有雙十公車優惠，若民眾來不及在元旦前完成綁卡，搭乘公車時上車將被扣款15元、之後則依搭乘距離遠近在下車時扣款。

而配合台中跨年晚會將於31日晚間7點開始、以雙主場模式登場，交通局從當天下午4點開始至隔天凌晨2點，將針對會場周邊進行交管，葉昭甫說，中央公園會場周邊包括凱旋路、敦化路與中科路、大鵬路、西安路等路段將禁止汽機車進入，會場南側的凱旋西路至大鵬路間路段則禁止人車通行，另有部分路段僅開放機車或接駁車進出。

在大里仁化公園部分，交通局指出，至善路至美群北路路段將管制大型車進入，也因此，包括3、158、133、248、285等公車路線屆時都配合改道。

(中時 )