女星丁文琪2017年與林宥嘉結婚，婚後「三年抱兩」，如今已是一雙兒女「酷比」與「Pippi」的母親，她經常更新社群，跟粉絲分享生活點滴，今她在IG貼出長文，吐露如今生活幸福，但其實曾有段時間因為愛犬過世而走不出陰霾，但卻在接受催眠後被毛孩一句話安慰，讓她當場淚流滿面。

丁文琪本月27日迎接36歲生日，直到今天更新IG分享心情，「謝謝宇宙、謝謝老天爺、謝謝先生給我一個家、謝謝自己勇敢孕育生命、謝謝36年前媽媽也平安地生下我」，但也吐露，其實4年多前愛犬哈吉過世，讓她一度困在陰影中走不出來，是朋友問她要不要試試看催眠，「她帶我去找哈吉，還去看了10年後的自己」。

丁文琪愛犬哈吉。(翻攝自丁文琪IG)

接受催眠時，丁文琪見到了哈吉，依稀記得毛孩不是用說的，而是傳達了一個訊息：「不要牽掛，會再相遇的」，讓丁文琪躺在沙發上，閉著眼睛卻淚流滿面，之後催眠又帶她去看了10年後的自己，也就是來到2026年，「我看見自己和兩個小朋友在一起玩，一個哥哥一個妹妹，他們就是我的孩子」，友人要她感受未來的自己說了些什麼？「我不假思索地脫口而出：『別擔心，妳會過著妳想要的生活。』」，說完再度飆淚，但卻充滿了力量。

如今，丁文琪迎接生日，「就這樣，36歲的我真的擁有了一對兒女。常常看著他們健康可愛的模樣，內心充滿感激」，她也坦言還在努力消化感到辛苦的過去，但現在已經過著想要的生活了，「生日願望除了很老套的大家平安健康，希望明年也能持續快樂地做花」。

(中時新聞網)