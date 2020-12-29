延續「搭高鐵・遊台灣」國民旅遊風潮，台灣高鐵強檔推出高鐵假期「租車住宿好旅包」2日自由行優惠方案。除與多家精選飯店合作，旅客訂購高鐵車票搭配入住一晚行程，可享平日住宿最低0元起的超值優惠外，更加碼贈送12小時格上租車。

台灣高鐵表示，即日起至2021年3月31日期間開放購買，歡迎旅客選購高鐵假期「租車住宿好旅包」，一次滿足高鐵車票、住宿、租車需求，輕輕鬆鬆、用一趟美好的高鐵假期暢遊台灣，迎接2021年的到來。

台灣高鐵表示，高鐵假期「租車住宿好旅包」是延續高鐵假期熱銷商品「搭高鐵．送住宿」專案，再度以超高CP值的優惠，回饋旅客的熱情支持。以台北到左營平日兩人出發為例，選購「租車住宿好旅包」，入住 高雄首福大飯店，每人只需高鐵標準車廂台北到左營來回票價2,980元，等同免費住宿一晚（含早餐）以及加贈12小時租車，超值又划算，絕對是您2021年第一季出門旅遊的最佳選擇。

高鐵假期「租車住宿好旅包」優惠專案銷售期間自即日起至2021年3月31日，出發日期自2021年1月1日至3月31日，網羅台北、台中、嘉義、台南、高雄等五個縣市、20家優質飯店，其中更包括：台北凱達大飯店、南港老爺行旅、和逸飯店．高雄中山館等熱門的星級旅館，提供旅客更優質的住宿選擇；高鐵公司表示，旅客抵達高鐵站後，即可輕輕鬆鬆、直接取車，載著行李展開旅程，無論是先前往飯店或直接到景點旅遊，大幅節省轉乘的時間，就是要您住得更舒服、玩得更開心。

高鐵公司為滿足旅客的不同旅遊喜好，持續規劃豐富多元的「高鐵假期」旅遊產品，內容包含交通、住宿、租車及接駁等，一次解決旅遊大小事，讓旅客說走就走，隨時享受假期的美好。歡迎民眾把握限時優惠，一起「搭高鐵．遊台灣」。

(中時 )