台灣之星在長期致力提供國人優質行動通訊服務、豐富國人行動生活的同時，也持續關注並積極致力全球氣候變遷及節能議題，結合核心本業推動環境永續保育，透過穩定、優良的通訊建設及推動永續性產品，落實且善盡電信業的環境關懷企業社會責任，優先採購可回收、環境友善並具「環保標章」及「節能標章」認證的綠色產品，總金額已累積逾2.7億元，並連續7年獲頒臺北市環保局「綠色採購績優單位」的肯定；同時，也透過數位科技e化作業流程，致力將環保理念注入品牌、員工及用戶生活之中，全方位打造綠色企業體質，不僅為地球善盡一份心力，也展現出永續發展的決心。

台灣之星總經理 賴弦五表示：「過去的傳統思維會認為，只有獲利穩定的大公司才有能力投入企業社會責任，但我們不這麼想，因為不論營運成果如何，企業都已經在使用社會資源，所以不應該等到公司有盈餘的時候才開始討論如何回饋社會，重點是要懂得量力而為，在不影響企業營運的前提之下，以高效益的方式投身企業社會責任，並用實際行動立下綠色企業的典範，為社會展現正面影響、落實永續經營的理念。今年我們連續7年在綠色採購方面獲得臺北市環保局肯定，對我們而言是相當大的鼓勵，未來將持續攜手全體同仁為環境保護盡一己之力。」

台灣之星將環境永續理念層層推廣至公司營運中、全方位落實，包含自開台初期就全力投入經營的網路門市、行動App以及門市「智慧諮詢專家(Smart Consultant)」，而電子帳單的使用率截至目前為止更高達近九成，大幅降低紙張使用；同時，全台門市皆設置專門回收舊手機及舊電池的環保回收箱，去年(2019)總計已回收超過8,000件手機、電池、配件，促進循環經濟發展；此外，在辦公室、門市、機房及基站內，亦優先採用具綠色認證標章的設備，從硬體開始減緩環境衝擊，以達成環境永續理念。

另一方面，台灣之星更帶領全體同仁持續培養環境友善的職場生活，不僅連年參與國際性環保行動「地球一小時（Earth Hour）」，攜手全辦公區域一同關燈響應；更與同仁共同策劃二手物資募集、維護海洋淨灘活動、水鳥灘地營造、植樹造林運動、日常節能宣導等，喚起員工的環境保護及生態保育意識，將「追求卓越」的核心理念實踐在環境永續經營之上，從工作日常中開始守護地球。

(中時 )