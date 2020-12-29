雲林縣政府舉辦「來虎尾追台糖5分車」活動，邀大家來體驗「3鐵同框」歷史之旅。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮虎尾糖廠保有全國唯一的5分車載運甘蔗傳統，每年12月至隔年3月製糖期，5分車往來鐵道上，是許多人童年的回憶，雲林縣政府為推廣糖業文化，特別規畫8梯次的「騎鐵馬追5分車」活動，29日在高鐵與糖鐵交會處舉辦記者會，邀請大家騎著鐵馬，感受現代高鐵、早期糖鐵的「3鐵同框」歷史交會場景。

雲林縣政府與台灣公益CEO協會合辦「2021 追5分車，虎尾甜蜜蜜遊程」，將在2021自行車年邀請全國民眾一起來騎讀糖業鐵道，利用虎尾糖廠3個月的製糖期，認識虎尾這個因糖業而開啟現代化的城市，走讀它的古蹟與歷史建築，從宗教民俗與文化信仰中體驗其歷史紋理。

29日記者會在虎尾鎮建國2村附近的高鐵與糖鐵交會處舉行，由縣文化觀光處長陳璧君、虎尾鎮長丁學忠、縣議員蔡明水、黃美瑤等人共同主持，眾人騎上鐵馬，在載著甘蔗的台糖5分車旁等待高鐵經過，留下3鐵（高鐵、糖鐵、鐵馬）同框的歷史鏡頭。

陳璧君表示，「2021追5分車， 虎尾甜蜜蜜」2天1夜的深度文化走讀之旅，第1天走訪虎尾街屋與歷史建築，細數百年的紅橋頭釣具店，聽電影看板老畫家鄭井訴說當年，以及郡役所、郡首官邸、合同廳舍、虎尾出張所、虎尾驛、涌翠閣這些重披光彩的歷史建物。

第2天騎讀馬公厝糖業鐵道的認識糖業之旅，沿著5分車軌道，從虎尾糖廠出發到北溪厝招呼站（剪紙藝術村）、改良場招呼站（蠟筆工廠），並在9號裝蔗場折返，途中可一睹高鐵與糖鐵5分車相會，最後回到虎尾糖廠體驗製糖流程。欲參加追5分車活動的朋友可上網報名，或是到「雲林記憶Cool」FB詢問相關資訊。

(中時 )